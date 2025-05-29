民主黨太子總部放盤1400萬　未公布何時開會員大會議決解散

議席「清零」的民主黨，早前表明正處理清盤前的財政及行政工作，一直未公布召開會員大會議決解散的時間表。該黨主席向傳媒透露，本月中已將黨總部的寫字樓單位放盤，出售後可召開會員大會議決清盤事宜，稱不想拖太久。據傳媒報道，該物業目前叫價1,400萬港元，呎價低於同一幢大廈其他放售單位。外界曾多次關注，該黨會如何處理近2,000萬港元的資產。

該黨今年2月成立由黨主席羅健熙、副主席莫建成及中委梁永權組成的3人小組研究清盤相關的事宜，上月召開的特别會員大會授權他們進一步跟進解散事宜，但沒透露預備工作的安排。

有媒體引述羅健熙表示，會先出售民主黨持有的物業，再召開會員大會正式議決清盤，解釋物業事宜屬黨內事務，打算清盤前自行處理，形容是準備工作的最後一步。他稱，難以掌握單位何時售出，因此難以交代會員大會的時間表。

據報該黨總部位於太子一幢商廈，由該黨持有的Sound Factor Limited擁有，面積約2,160呎，叫價1,400萬港元，呎價不足6,500港元。而同一幢大廈其他放售的其他單位，例如一個面積相若的高層單位，目前叫價1,684萬港元，高於民主黨持有單位逾200萬港元。另外兩個約500呎、與民主黨同處低層的單位，則分别叫價540萬及662萬港元，以呎價計同樣較高。

媒體又引述羅健熙指放售前曾邀請測量師估價，被問到是否有人接洽，他指「暫時未聽到（反應）」，但承認現時地產市道不算理想，不會輕易覓得買家。至於會否下調叫價，他指要先審視市場反應，不想拖得太久也不希望。

報道翻查民主黨2023/24年度財務報表，該黨有逾500萬港元現金資產，如假設以1,400萬元放售該黨物業，最終剩餘資產或近2,000萬港元。根據民主黨黨章，清盤後黨內資產須捐贈予理念相近的團體或慈善團體。羅健熙早前稱，希望贈予「仍然爲香港很努力做工作的團體」，例如民生議題理念接近的團體。

有民主黨中人向媒體透露，黨內有考慮將餘下資金用於支援其他成員的法律開支，例如部分黨友就身負的案件上訴。據了解，在47人案被裁定罪成的前議員黃碧雲、林卓廷早前已提上訴，其中林卓廷另就7．21暴動罪成提上訴，兩案法庭都未開始審理。