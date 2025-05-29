申領逾150萬置業津貼後出租　前海關督察承認詐騙罪候判

廉政公署早前落案起訴一名前海關督察，控告他隱瞞違反公務員居所資助計劃的相關入住規定，詐騙政府批出津貼逾150萬港元。被告今日(29日)在東區裁判法院承認一項欺詐罪。暫委裁判官鍾穎詩將案件押後至6月24日判刑，以待索取被告的社會服務令報告，期間被告獲准保釋。

57歲被告劉斌，是一名前海關督察，承認一項欺詐罪名，廉署早前接獲海關轉介的貪污投訴遂展開調查。案情透露，案發時任職海關督察的被告於2012年4月按居所資助計劃，向庫務署提交申請書，就油麻地一個自置物業申領居所資助津貼及優惠利率首期貸款。

被告其後獲庫務署批出津貼共逾150萬港元，以及首期貸款121萬港元，並容許他以優惠利率償還該筆貸款。根據計劃，被告須在申報的物業居住，並且不得把物業出租或分租。惟廉署調查發現，被告於2014年7月至2022年7月期間詐騙庫務署，隱瞞他和妻子已遷離上述物業。二人不單違反計劃的入住規定，案發期間更曾把物業出租予不同租客賺取租金。

案件編號：ESCC 3098/2024