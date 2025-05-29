涉濫發過萬免針紙　女西醫庭上稱一般醫生會相信病人所說的話

西醫蔡淑梅被指濫發逾萬張免針紙，被控17項不誠實取用電腦罪，另外亦與丈夫被控洗黑錢等罪。蔡及丈夫否認全部控罪，案件今日(29日)在區院續審。控方專家接受盤問時承認，每個醫生問症方法不同，一般醫生會相信病人所說的話，除非他們前言不對後語，惹人懷疑。

兩名被告分別是63歲女被告蔡淑梅；及其64歲丈夫、退休人士白偉雄。蔡淑梅面對一項不誠實取用電腦罪作為主控罪，16項屬交替控罪的不誠實取用電腦罪；她另面對一項洗黑錢罪。蔡淑梅及白偉雄另同被控6項洗黑錢罪。家庭醫學專科醫生許明通今續作供，並接受辯方盤問。許明通承認，判斷病人是否對某件事懷有恐懼，某程度屬主觀分析。醫生主要靠問症來判斷，例如一個人害怕曱甴，一般不會用真或假的曱甴來測試。

許明通說，普遍來說，醫生會相信病人所說的話，除非他們的說話惹人懷疑，譬如有病人前言不對後語，「今次驚，下次又唔驚」。不過，病人所說的很多時屬主觀感覺，醫生需作出判斷。許同意，每個醫生都有不同問診方法。辯方指，2021年開始，傳媒不時在文字報道提及，打疫苗可能導致面癱、心肌炎等。辯方問許，這是否會令人產生對疫苗的恐懼。許稱不敢肯定，因為相對畫面呈現，文字較虛無縹緲，要產生恐懼似乎「難少少」。不過，許同意，有香港市民對打針有焦慮，欲逃避打針。

案件編號：DCCC 228/2024