端午節料約320萬人次進出香港　金巴皇巴加密至最高峰1至2分鐘一班

周六便是端午節，政府節慶安排跨部門工作小組就今年內地端午節長周末期間的旅客流量估算及安排，由於內地有端午節長周末，即5月31日至6月2日放假，當局與深圳出入境邊防檢查總站（邊檢總站）等內地部門協商後，預計約有320萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港，當中約273萬人次會經各陸路邊境管制站來往香港，當中包括57萬出境人次。

入境處估計，假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有23萬、20萬及14萬人次出入境。為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流，該處又稱，現時入境處已在各管制站裝設約700條e-道。

另外，工作組宣布，假期中增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次至最高峰時一分鐘內一班；增加落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次至最密約兩分鐘一班；增發跨境直通巴士配額以加強服務。