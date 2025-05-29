研究揭用可再生柴油免改裝引擎　商會促修例堵漏洞普及

商界環保協會研究發現，可再生柴油(氫化植物油)可在毋須改裝引擎下使用，亦較常規柴油減少多達90%碳排放，但現時面對產品資訊和認知的透明度不足，以及現有法規框架的漏洞等而未普及。商會建議政府更新法規，使可再生柴油標準與國際可持續性和碳認證(ISCC)及歐盟最新標準看齊，並承認可再生柴油在道路上的使用。

協會今日(29日)發布香港生物柴油及可再生柴油的研究報告，研究在去年9月至今年2月進行，探討生物柴油和可再生柴油的發展潛力。報告指，可再生柴油作為第二代生物燃料，不少企業有興趣轉用這款新柴油，尤其關注重工業與交通領域減碳。不過，研究發現，市場在擴大其使用上面臨重大挑戰，包括燃料可及性不足、產品信息透明度低、法規框架未完善。

報告建議政府更新法規，推動本地標準與國際可持續性認證(ISCC)及歐盟標準接軌；同時促進各部門協作，以承認可再生柴油在道路上的使用。他們又倡將生物燃料納入氣候轉型計劃，提高混合比例要求，以及建立可追溯性及第三方驗證機制。商界環保協會又建議，供應商需加強產品數據披露與公眾教育；增設專用油站及出行解決方案。