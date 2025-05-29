研究揭炎症性腸病新症飆升　料2034年相關醫療開支逾4億

香港中文大學醫學院今日(29日)公布一項研究，指出本港炎症性腸病新症數目，在過去30年內上升了30倍。同時，研究團隊通過機器學習模型預測，2014年至2034年的20年間，炎症性腸病新症將會上升150%，屆時相關醫療開支每年將超過4億港元。研究團隊估計，趨勢可能與現代人的飲食習慣轉變、幼年接觸的微生物減少、抗生素使用量增加及污染物影響有關。中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授麥詠欣表示，該病患者的年齡分布趨向年青化，導致適齡工作的患者、兒童患者的照護者等面臨更龐大的經濟負擔。

炎症性腸病的徵狀包括腹瀉、腹痛、體重下降等。根據研究，該病在本港的患病率，於2014年為每7萬人有40人患病，預計及至2034年將會上升至每10萬人100人患病，20年內上升150%。同時，本地新症數字亦迅速上升，過去30年間，由每10萬人0.1宗病例，增加至每10萬人3宗病例，增長達30倍。

團隊指出，每名炎症性腸病患者，每年醫療開支接近55,000港元，是糖尿病患者的兩倍。隨著炎症性腸病病例的增長，預計未來數年將對香港醫療系統帶來更大的醫療及經濟負擔。根據研究推算，及至2034年，香港的人口將接近800萬，而炎症性腸病的患病率則會達0.1%，即每千人就有1人有機會染病，而全港每年涉及炎症性腸病的醫療開支超過4億港元。

中大裘槎醫學科學教授、MagIC總監及新基石研究學者黃秀娟就希望，社會可透過病發前預測炎症性腸病的趨勢，對普羅大眾實施預防措施，並在疾病初期進行檢測，有助減輕未來的經濟負擔，並改善治療效果。