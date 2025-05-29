內地促電商外賣平台　遏制劣質低價等惡性競爭

中共中央政治局委員、國務院副總理張國清周二至周三（27日至28日）在上海市調研網絡零售、直播電商和外賣送餐等平台企業，強調要堅決遏制劣質低價等惡性競爭，對違法違規行為及時採取限流、封號、納入黑名單等措施，重拳整治各種亂象。

張國清調研了解企業在消費場景創新、新技術應用、主體責任落實等方面情況，強調平台經濟在促進創新創業、做強國內大循環等方面發揮重要作用。企業要堅持平台算法向上向善，優化訂單分配、即時配送等算法，保護各方正當權益；明晰平台收費標準，確保收費合理透明，積極採取措施降低商戶負擔；規範直播電商行為，嚴格直播間營運者、電商主播資質管理，整治惡意比價、虛假宣傳、刷單炒作等違法違規行為。

張國清強調，要深化市場監管領域改革，加快清理妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法，強化新經濟、新業態監管制度供給，完善市場准入退出機制，激發經營主體活力。此外，要加強監管執法能力建設，加大涉企違規收費整治力度，嚴厲打擊食品安全違法犯罪行為，嚴格落實處罰到人、從業禁止、聯合懲戒等規定。