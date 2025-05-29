家居博覽開幕　銀髮族免費參觀　參展商冀生意額升20%

「香港家居博覽2025 」今日（29日）開幕，今年銀髮族可免費參觀。有參觀長者對免費入場表示歡迎，認為「都係一個心意」；也有參展商對人流感樂觀，望帶動生意額升20%。展覽集團主席王學譜表示，近年銀髮市場發展迅速，長者對樂齡產品及服務的需求持續增加，早前展覽集團另一旅遊展覽的銀髮族銷售額上升20%，反映銀髮經濟潛力十分龐大，故宣布展覽集團旗下的所有展覽將永久實施樂齡友善計劃，65歲以上人士或持長者咭的老友記均可免費參觀。

今年博覽緊貼市場趨勢，特別增設「樂齡館」展區。「樂齡館」專為年長人士設計，展示各類量身打造的家居產品與服務，包括無障礙家居設計、智能家居科技、健康護理用品及社交活動空間。參觀市民李先生表示，今日來參觀可以找些有關新款潔淨水、過濾器的產品，現時零售市場疲弱，此類展覽除幫助參展商，也可助消費者「摸到、睇到，問到點樣用」；他亦指今次展覽加設樂齡館，有助長者了解不同先進設備，協助長者家居安全和加強舒適度，預計在展覽會花逾千港元，亦歡迎大會推出長者免費入場優惠，鼓勵更多長者參觀。

銷售長者開蓬器浴缸的參展商吳女士表示，今次已非首次參展，因應上次參展反應十分好，面對本港高齡化問題，相信產品可助長者有尊嚴洗澡，銀髮族市場潛力龐大，今次會繼續大受歡迎，加上今次特地以展場價吸引顧客，保守估計銷售額可比去年上升20%。

而港府官員為活動致詞時亦表示，至2043年銀髮族將佔本港總人口逾3分1，居家安老是主要政策方針，面對人口高齡化，政府需要在挑戰中找緊機遇，故日前推出30項措施促進銀色經濟。他希望商界能再積極了解銀髮一族需求，加入長者專屬禮遇和產品，而今次展覽是一個很好的例子，有助長者和家人享受更高品質生活；相信今年銀髮入場人數及銀髮經濟額有一定上升，政府亦會推動銀色品質保證，讓商家參與相關認證，期待各界繼續參加和推動本港銀髮經濟發展。

「香港家居博覽 2025」於香港會議展覽中心1號展覽廳正式揭幕，展期由今日起至6月1日，設七大展區，合共超過900個展位，為參觀者提供尋找家居設計靈感及實現理想家居的一站式選購平台。