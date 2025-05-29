教育局削中小學營辦津貼一成　促校方開源節流控制支出

教育局今日（29日）公布優化整合公共資源的措施，其中包括調整「營辦開支整筆津貼」、「擴大的營辦開支整筆津貼」，津貼額下調一成；另外亦整合「全方位學習津貼」、「姊妹學校計劃津貼」及「戶外教育營計劃」津貼為「全方位學習及姊妹學校津貼」。教育局稱，學校應有完善財政計劃及良好預算，確保資源調配運用適時及具成本效益，學校亦應適時調整預算、控制支出、善用盈餘，以支持學校發展，又認為學校應更積極開源節流，例如透過節能措施以減低能源消耗，善用資訊科技和人工智能以提升行政效率。

教育局副秘書長李碧茜在專欄撰文，表示因應公共財政情況，會在不影響教育質素和教學團隊的大前提下，適當整合教育資源的運用，提及教育局在2024/25財政年度節省合共25億港元，而在2025/26財政年度節省目標則增至62億港元。

李又指，教育局正積極尋求創新和可行方法支持學校持續發展，會在不影響教育質素和編制內教職員薪酬的大前提下，優化及整合資助中小學的津貼，強調在薪金津貼不變的情況下，平均調整幅度佔整體津貼約2%，務求盡量將對學校的影響減至最低。另外已成立專責小組，稱以創新思維研究改革及整合各項給予學校的津貼，例如以整筆撥款的形式發放等，當專責小組於今年內完成檢討工作後，會適時向學界公布詳情。