JUPAS首輪截止　港大護理課程爭崩頭　平均8人搶一學位

2025年度大學聯招辦法(JUPAS)申請於昨日(28日)截止，根據最新統計數據，香港大學(HKU)課程競爭尤為激烈。以Band A首三志願計算，報讀人數最多的課程為護理學學士及護理學學士菁英領袖培育專修組別，合計吸引1,557人及149人報讀，共210個學額，平均約8人爭一個學額；其次是內外全科醫學士課程，錄得1,084人爭300個學額，約4人搶一位，反映醫學學科的熱門程度。

香港大學其他熱門課程包括文學士(1,076人報讀，217個學額)、理學士(904人報讀，253個學額)及工商管理學學士(748人報讀，226個學額)，競爭比例分別約5人、4人及3人爭一位，學額需求明顯。港大的文學士及教育學士(語文教育)的英文教育、以及教育學士(幼兒教育及特殊教育)均錄得約12人爭一個學額，前者有211人報讀17個學額，後者有193人爭16個學額，顯示教育相關學科的緊張競爭。

至於，香港大學的社會工作學學士亦吸引417人報讀35個學額，平均12人搶一位。文學士(城市研究)有198人爭17個學額，同樣約12人爭一位。工商管理學學士(商業分析)則有156人報讀15個學額，平均10人爭一位。

此外，香港中文大學(CUHK)方面，競爭最激烈的兩個課程為內外全科醫學士課程及健康與體育運動科學課程。內外全科醫學士課程吸引961人報讀，爭奪300個學額，平均約32人爭一個學額。健康與體育運動科學課程則有596人爭16個學額，平均約37人搶一位，競爭比例高企。

嶺南大學(LU)的社會科學(榮譽)學士–健康及社會服務管理錄得287人爭8個學額，平均約36人搶一位，學額極其有限。心理學課程錄得433人報讀，僅20個學額，平均約22人爭一位。數據顯示，聯招首輪申請中，醫學、心理學及健康相關課程因學額緊張而成為焦點，競爭情況顯著。