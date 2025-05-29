美議員訪台晤賴清德　陸促停拱火滋事

台灣地區領導人賴清德周三（28日）接見美國參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）率領的訪問團，期盼持續深化台美關係，為雙邊創造更多利基。他希望透過採購美國能源、農產品及其他工業製品平衡雙邊貿易，並鼓勵台美企業互相投資，特別是國防工業、造船業等。對於美國國會議員近來接連訪台，美國在台協會周三稱展現美國對台的堅定支持。

賴清德表示，未來台灣會跟美國繼續加強合作，除了共同維護區域的和平穩定，也期待深化雙邊經貿關係，台方已提出深化台美經貿關係的路徑圖。他期待美國國會能盡快完成避免台美雙重課稅的立法，為深化台美貿易連結創造更多利基。達克沃斯則稱，美國如要在全球舞台上持續扮演領導者的角色，必須為台灣這樣的朋友挺身而出。賴清德總統周二（27日）亦接見美國聯邦眾議院天然資源委員會主席魏德曼率領的訪問團，強調台灣將持續增加對美國採購，包括天然氣、石油等能源、農產品、工業製品，甚至軍事採購；並加強台美產業合作，一同打造「非紅供應鏈」。

大陸國防部周四（29日）舉行例行記者會，對於賴清德近日稱台灣會持續不斷強化防衞力量，以備戰來避戰，有記者問到解放軍會否像以往舉行反制性軍演。發言人張曉剛回應指，賴清德謀「獨」挑釁行徑一日不消停，台海就一日不得安寧；正告民進黨當局搞「台獨」沒好下場，解放軍保持時刻準備的戰鬥姿態，加強練兵備戰。另對於美軍稱大陸正為收復台灣全方位演練，張曉剛要求美方停止在台灣問題上拱火滋事，否則只會搬起石頭砸自己的腳。他又批評美國推進部署「金穹」等天基武器系統，猶如又一次打開潘多拉魔盒，敦促美方停止在外空擴軍備戰。