取放病假數目減少　梁籌庭：追趕KPI層層下壓　前線不願放

外界關注公務員有否濫用病假，當局昨日(28日)指去年降至110萬日，但公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早表示，近年公務員請病假數目減少，背後原因是放病假的壓力甚大，部門追趕KPI(績效指標)，「大家都要交功課，一層一層壓落嚟」，放完病假後，同事不但會「畀面色你睇」，又指近年病假數目減少，是因為無人願意放病假，害怕「返嚟要面對同事」。

梁籌庭今早在分別在節台及電視訪問中表示，坊間認為公務員放取很多病假等於「大部分都係呃假」，但現實「呃假」並非易事，因為政府有嚴謹機制。部門近年對員工藉私家醫生紙申請病假有限制，半年不得超過8日，否則人事部會發出通知，要求該員工停止再用私家醫生紙，直至另行通知；若該員工要領取病假，必需前往政府診所，而政府醫生的醫生紙「唔係咁易畀你拎到，無咩機會畀你呃到」。

對於有議員指一名前線執法人員數年前執勤時被市民推倒擦傷，請了110日病假，復工一年半後再稱因跌倒事件受精神傷害，放取338日病假，累計放取448日假。梁籌庭認為累計數百日病假，一定要由專科醫生經專業判斷後開出，又強調公務員工傷要經過勞工處「判傷」評定傷勢，若員工的工傷假期超過80日，政府更會召開醫事委員會，由醫生評估「你仲可唔可以做呢份工」，一旦被評估不適合，政府可能「斬纜」，在沒有長俸的新制下，公務員或「乜都無出返去」，故公務員對此的警覺性很高。

他指近年面向公眾的公務員患情緒病的問題增加，因為工作壓力大增，「部門行緊KPI，大家要交功課，一層一層壓落嚟」，如果同事多放兩日病假，放完返嚟，有啲同事仲會畀面色你睇，還會說：「搞錯啊，咩病啊你。」他解釋，近年病假數目減少，是因為無人願意放病假，害怕「返嚟要面對同事」。

至於公務員面對的問題，他指「壓力就夠」，不但紓緩壓力的措施不足，反而要兼顧更多工作，例如突發被動員、去體育園試場及做關愛隊，然而在資源不足下亦難有轉機，現時看不到在紓緩人員壓力方面，政府有甚麼可以做。