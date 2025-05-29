新冠高峰開始回落　上周35人重症或死亡

近期再現新冠高峰，引起市民關注。衞生署衞生防護中心今日(29日)公布本地流感及新冠最新情況，指出新冠活躍程度由高峰點開始回落，但仍然處於較高水平。上周期間，本港共錄得35宗重症及死亡個案，較前一周增加8宗。另外，本地流行的新冠變異病毒株，繼JN.1、XDV之後，再出現「NB.1.8.1」，中心於上周地區監測中驗出的帶病毒樣本，有93.6%涉及NB.1.8.1。中心總監徐樂堅提醒，雖然新冠活躍程度已開始放緩，但中心預料短期內仍會維持較高水平，估計需1至2個月才會逐步回落至較低水平。

防護中心公布新一期《新冠及流感速遞》。上周(18日至24日)期間，化驗所驗出帶有新冠病毒的新樣本有846個，較前一周977個下跌。而中心公共衞生化驗服務處收集的樣本中，有11.12%帶有新冠病毒，同樣較前一周低。另外，上周錄得15宗學校或院舍新冠爆發個案，共72人受影響。

今年本港暫時錄得6宗新冠兒童重症個案，當中未有患者死亡，其中2人有長期病患、4宗未曾接種疫苗。中心提醒，此反映即使兒童以往健康狀況良好，患上新冠後亦有機會出現嚴重併發症。

防護中心於上周的地區監測中發現，NB.1.8.1已成爲現時本港最流行的新冠變異病毒株，佔所有經帶病毒樣本的93.6%。中心解釋，NB.1.8.1是XDV的其中一個後代譜系，亦與JN.1相關。而世界衞生組織就於上周五(23日)將NB.1.8.1列為「監視下的變異株」，並指出此變異株對全球公共衞生構成的風險較低。

徐樂堅指出，由於XDV(包括NB.1.8.1)是一種與JN.1相關的變異病毒株，故現時的新冠疫苗能有效預防感染和重症。