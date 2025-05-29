8成受訪學生決心畢業後從事生命科學業　團體籲政府鼓勵業界推實習計劃

政府致力將香港打造為國際創科中心，生命健康科技是重點之一。有調查發現，有逾30%受訪者對香港生命科學的就業前景感到極度樂觀，有近80%稱有決心畢業後留在生命科學或生物科技相關行業發展，當中近50%稱極有決心，較去年高逾9個百分點。機構建議，政府應鼓勵本地及跨國實驗室和製藥機構建立平台，推出實習計劃幫助學生累積工作經驗。

香港生命科技青年會去年11月中至今年3月中，向修讀生命科學相關課程的本科生、研究生，以及畢業不足5年的畢業生進行調查，共收回330份問卷，發現有65.6%受訪者對香港生命科學的就業前景感到樂觀，當中30.8%感到極度樂觀，較去年高逾7個百分點。此外，有77.3%受訪者有決心畢業後留在生命科學或生物科技相關行業發展，當中更有49%稱極有決心，較去年急升9個百分點。

調查又發現，非本地學生對香港生命科學就業前景的樂觀程度，以5分為滿分，達4.1分，而本地學生的樂觀程度則為3.8分；而非本地學生對畢業後留在生命科學或生物科技相關行業發展的決心程度，達4.4分，而本地學生的決心程度則為4.1分。調查顯示，對於香港生命科學的就業前景，以及留在生命科學或生物科技相關行業發展的決心上，非本地學生均反映出更積極的態度。

香港生命科技青年會執行總監黃槿表示，受訪者對香港的生命科學就業前景愈趨樂觀，而非本地學生期望留在生物科技產業發展的決心逐年攀升，反映港府為生命科學人才提供的支援漸見成果。他建議，政府應向高年級學生及應屆畢業生進行針對性宣傳，更好地展示香港在生物科技領域的潛力，以鼓勵年輕人才投身行業。政府亦應鼓勵本地及跨國實驗室和製藥機構建立平台，推出實習計劃，為學生提供高質素的專業實踐機會。