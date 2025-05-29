集體經濟村豪贈居民房屋　凡滿22歲不分男女

山東省臨沂市沂南縣界湖街道南村社區自2009年開始，免費為適齡青年、不分男女分配樓房，今年分配的是第11批，共有6名適齡青年每人分到一套100平方米的樓房。過去16年，該村共免費分配218套樓房。

剛退伍回家的22歲村民李科辰，周一（26日）獲免費分配一套房。他表示，這套房子大大減輕其家庭負擔。同樣22歲的女村民車昊洋表示，村裏不管男女，只要到齡就分一套房，公平公正。南村社區工作人員稱，享受免費分配樓房需具備兩個條件，包括為本村居民，並年滿22歲。分房採取兩次抽籤的方式，第一次按照分房人出生時間早晚順序，第二次則按照順序㨂選樓房。抽籤過程均由工作人員當場記錄在案，並簽訂分房合約。

據報道，南村社區原本較窮，後來成立村辦集體企業，發展集體經濟。工作人員稱，南村民生福利還有很多，如村裏60歲以上老人每年每人發放7,000元（人民幣，下同，約7,700港元）生活補貼，其他居民發放4,000元（約4,400港元）分紅；逢年過節，村裏都發放花生油、麵粉等，同時每年免費為長者體檢。村裏又斥資改造道路、建停車位、充電樁，開通燃氣和集中供暖，十多年來用於民生方面的支出達3億元（約3.3億港元）。