大陸偷渡赴台案或為系統性操作　恐升高對離島威脅

近期頻傳大陸人搭橡皮艇偷渡赴台事件，外界質疑是否有系統性操作。台灣海委會主委管碧玲周三（28日）指出，過去兩年累計27宗案例，偷渡者來自15個省份且配備相當模組化。台灣地區領導人賴清德周四（29日）偕管碧玲等人，視察海巡署第二巡防區指揮部，強調資安重要性。

管碧玲表示，不排除偷渡是有系統性操作，相關案件正由檢察官指揮偵辦、海巡署行政調查，海巡會用最嚴格標準檢視執法過程有沒有疏忽，以及該如何精進。她又指，有些偷渡者來自非常內陸的省份，「一個省來一個」，這種分布很難用政治經濟、社會的條件來解釋。她認為，這一切也都是兩岸灰色襲擾事件中，需要做的防範措施。

另外，美國國防部轄下國防情報局（DIA）早前發布報告，不預期大陸今年全面攻台，但警告解放軍可能升高對台灣離島的攻擊行動，奪取並企圖兼併金門、馬祖、東沙島、太平島、澎湖群島等，是陸方可用來持續威脅台灣的軍事選項之一。報告又指，大陸似乎願意擱置武力攻台，前提是其認定最終可透過談判實現統一，武統代價仍弊大於利，台灣或其夥伴盟友亦未跨越陸方聲明的紅線。