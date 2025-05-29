屯門漢疑放狗咬浪浪兼咬人　街坊︰唔係第一次放繩

最近有動保組織在網上發文及上載影片，指近日在屯門進行保育行動期間，有男子拖着3隻唐狗，「放繩」並縱容牠們追咬另外兩隻流浪幼犬，義工阻止亦遭咬傷腳，街坊表示該男子是「放狗咬狗」慣犯，事件引發網民關注。拍片的「毛守救援」義工Kent向《東呼即應》表示，現時法例僅規定狗主要拖狗繩，但對自稱「甩手」以致傷人傷狗的情況沒有規範，又呼籲大家不要傷害流浪動物。漁農界議員何俊賢則認為，當局應加強宣傳「以領養代替購買」，逐步杜絕流浪動物的問題。

經常聽人說「可以不愛但請不要傷害」，別以為只是說給一般人聽，原來對於某些飼主也一樣適用。有動保組織在網上發文及上載影片，指近日在屯門西北泳池附近進行保育行動期間，有一名男子拖着3隻唐狗，突然放繩追咬另外兩隻流浪幼犬，據聞義工阻止期間也被咬傷腳。雖然該名男狗主辯稱，只是「不小心繩脫了」，但據附近街坊反映，有人經常拖着5隻唐狗招搖過市，「陣容龐大」令人側目，還疑似是放繩追咬流浪幼犬的「慣犯」。針對這宗「放狗咬狗」事件，《東呼》團隊實地了解過，亦向動物義工兼片主Kent還原事件經過。

Kent表示，當時在做TNR，即捕捉、絕育、放回，想在山上捉流浪狗下來做絕育，當日設置了捉狗陷阱後，等牠們下來捕捉。當晚12時左右，突然有人放狗，有位男士拖着3隻唐狗，因見到全部有狗帶，以為只是散步遛狗。但那男士走近後，看到有流浪狗聚集，就突然放脫了兩隻狗的拖帶，拖帶被狗拖在地上走，衝過來襲擊那些流浪幼犬。幼犬跑得慢又因有很多車輛，就被圍着襲擊，其他流浪狗就跑回山上。

據Kent憶述，當時幼犬叫得很厲害，其他狗也四散，於是立即和朋友衝過去隔開，怕唐狗咬傷流浪狗。因為Kent朋友的腳被咬傷，於是對那狗主稱，「有無搞錯，放狗咬人」，他說「我唔係放狗咬人，只係打算咬流浪狗」。Kent聽到後更加生氣，問他怎麼能放狗咬流浪狗，然後他又否認稱「我唔係，只係『唔小心』脫手」，事後就牽狗回家。

Kent指，該男子每晚都會放狗，所以有數名街坊認得他，加上他有5隻唐狗，有時他本人或他太太或傭工會放狗散步，每隻狗也繫上狗拖帶，但落樓時會放開狗繩咬其他狗。Kent經過一輪視察，發現這批流浪狗聚集在山上，等到夜晚沒人時才下山覓食。發生咬狗事件後，Kent與朋友每晚都到事發地點附近找這些流浪狗，但都沒看到牠們下來，尤其是受傷的兩隻幼犬。

事發兩天後，當收到消息指有兩隻流浪狗進入西北泳池範圍，即通知香港愛護動物協會，愛協到達並確定其中一隻就是當晚被咬傷的狗。另一隻狗還沒見牠下山，因為流浪狗媽媽和狗寶寶都很少下山，可能已經害怕了，牠們也會有戒心。

漁農界議員何俊賢表示，政府在流浪動物問題上，除了以人道毀滅方式，亦推展「捕捉、絕育、放回」計劃，為棄養者做了「包底」工作。不過他認為當局要堅持推廣以領養代替購買的概念。何認為，在社會層面上政府現在所做的措施，某程度上是一個最終負責任工作，但這種責任應該推前針對成因。他又提到在法律上的規管，指出香港這個商業化社會中，有部分市民購買飼養動物的渠道太簡單太容易，放棄飼養時也很容易因不珍惜而放棄，所以認為政府仍然要堅持以領養代替購買。