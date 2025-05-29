轉運車輛辦兩地牌挪用436萬元　內地漢入境時被截

一名內地男子前年委託內地汽車公司，協助將3輛在美國的跑車及吉普車運至澳門及申請「兩地牌」在內地使用，並向涉事公司負責人支付400萬元人民幣(約436萬港元)費用，但轉帳後相關手續遲遲未能完成。直至去年事主到澳門了解情況時發現，有關車輛並未辦理註冊。負責人更直言已私自挪用款項及無力完成申請，事主隨即向當地執法部門報案，報稱損失400萬元人民幣。執法人員調查後鎖定疑人身份，昨午(28日)疑人入境時將其截獲，調查期間疑人拒絕合作。

涉案人為36歲的孫姓內地男子，報稱內地汽車公司負責人。執法部門以相當巨額信任之濫用罪對其落案，移交檢院跟進。人員去年6月接獲事主報案，稱有意將3輛曾在美國使用的汽車運到內地，前年10月在友人介紹下認識孫某，對方表示「有門路」可將3輛總值約700萬港元的豪車從美國經香港運到澳門，並協助申請「兩地牌」讓車輛在內地使用，但有關運費、清關稅費、兩地牌費用等需要400萬元人民幣，並承諾4個月內完成相關手續。事主同意有關安排並委託孫某跟進，於前年12月至去年2月期間，將相關款項轉至孫某指定銀行帳戶。

事主一段時間後收到孫某通知，稱其中兩輛車已運抵澳門，而另一輛仍在香港辦理手續。但之後孫某以不同藉口拖延，期間事主收到掛有澳門車牌的兩車照片。直至去年6月19日，事主來澳期間了解兩車情況，發現兩車並未成功在澳門辦理註冊，而之前兩車照片掛有的澳門車牌屬於其他車輛。事主隨即向孫某查詢，期間有人承認挪用款項，並表示無力完成餘下申請，事主隨即報案。

人員發現孫某曾聯絡當地車行協助辦理轉運及購買兩地牌，並支付30萬澳門元用作運費及清關費，但之後未繼續跟進，目前兩車已被執法部門扣押。直至昨日人員在孫某經關閘口岸入境時將其截獲，調查期間疑人否認作案。人員確定孫某已收到款項，正對款項下落開展調查。