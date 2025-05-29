多地實施AI監考　實時抓拍40種異常行為

江西市贛州市今年開始在所有考場全面實行AI智能實時巡查，考生在考場的異常舉動、違規行為將由智能巡查系統實時抓拍，並由考點相關人員及時處置。系統應用的AI算法可自動匹配40種異常行為模型，並在0.5秒內觸發監控端報警。湖北高考今年也將全面推行考場AI巡查。

湖北省教育考試院上周三（21日）宣布，今年該省將全面推行考場實時智能巡查，對交頭接耳、左顧右盼、旁窺抄襲、提前搶答、延時拖答、攜帶或使用違規物品等各種考場違規行為，通過人工智能技術實時發現並預警，如經考點認定屬實，將對違規考生作出相應處罰。湖北近日已有中學計劃在高三年級模擬考中，啟用AI智能巡考系統。

廣東省陽江市今年高考期間，15個考點將採用AI智能巡考系統，該系統應用AI行為識別算法和大數據技術，可及時發現和預警考試過程中的違規違紀行為。中國電信陽江分公司介紹，該系統通過課室攝錄鏡頭實時採集畫面，AI算法自動匹配異常行為模型，像細微的手勢交流、物品傳遞等，觸發監控端報警供監考員人工覆核，系統還可實現考後智能檢索、數據統計分析和監考規範監測。

今年全國高考報名人數達1,335萬，是自2018年以來報考人數首次下降。中國教育發展戰略學會學術委員會委員陳志文指出，報考人數下降原因主要是報考人數統計標準變化，尤其是中職學生大幅增長。