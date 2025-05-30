未成年女卡拉OK陪客　墮樓未收賠償

四川省一名未成年少女2023年在成都市鑫銀匯KTV（卡拉OK）出任陪客時墮樓，全身多處受傷，經治療後其中一隻腳行走不便。縱使法院裁定卡拉OK負責人需要賠償，她至今分毫未收。

案情指，陳某某、彭某、林某2022年3月至2023年8月陸續組織15名未成年少女在卡拉OK駐場從事有償陪侍活動，包括傷者丹丹（化名），部分包含色情內容。2023年8月26日，丹丹因陪侍飲酒等原因，在卡拉OK門外3樓走廊翻越欄杆墮樓。另外，陳某某2023年8月通過言語威脅等方式，強制猥褻兩名陪侍少女。

天府新區人民法院當時裁定，陳某某犯組織未成年進行違反治安管理活動罪及強制猥褻罪，判處有期徒刑6年，罰款5萬元（人民幣 ，下同，約5.45萬港元），同時需向丹丹賠償醫療費等各項費用合共4.8萬多元（約5.23萬港元）。彭某、林某則分別被判刑4年及3年半，均被罰款5萬元（約5.45萬港元）。一眾被告之後上訴，被成都市中級人民法院駁回。

丹丹母親周三（28日）表示，女兒留下嚴重終身後遺症，「走路走多了，或者天要下雨就會喊痛，平時要墊高鞋墊走路才平衡」，每月治療費用需要花費2,000至3,000元（約2,180至3,270港元）。