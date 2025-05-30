內地部署專項整治　打擊藥品坑老詐騙

受網絡營銷大幅增加影響，涉及老年人藥品及保健品虛假宣傳亦呈現新變化，例如有不法分子借助直播帶貨、短片營銷及社交群組引流等網上渠道，透「專家義診」、「免費試用」及「療效承諾」等話術行騙。國家市場監管總局日前透露，局方近日部署在全國開展老年人藥品及保健品虛假宣傳專項整治工作。

國家市場監管總局價監競爭局相關負責人指出，專項整治明確一系列重點任務，例如重點查處假借專家義診、健康諮詢等名義，借助各類論壇、康養旅遊、老年大學、養老服務機構等場景及形式，誇大普通商品或服務功效，誇大藥品功效療效，向老年人推銷、售賣偽高科技產品、養生理療產品、保健品及養老服務等行為。

此外，專項整治另會加強監管涉及老年人藥品及保健食品廣告，嚴格落實廣告審查制度，依法懲處以介紹健康、養生知識等形式變相發布藥品及保健食品廣告行為，同時嚴禁保健食品宣稱疾病治療功效，防止保健食品「神藥」化，亦會加強食品安全監管，重點查處食品、保健食品標籤、說明書、外包裝中含有虛假內容，涉及疾病預防、治療功能等違法違規行為，堅決遏制非法添加，也會嚴厲查處保健產品外包裝上標識標註含有虛假內容行為，嚴厲查處以各類養生、醫療名義為噱頭，銷售以假亂真、以次充好藥品、保健品或服務行為。