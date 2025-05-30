東方日報A1：街頭風味消逝　復興小販經濟

近年排檔成為本港旅遊特色之一，深受旅客歡迎，亦重新引起外界對相關政策關注。立法會昨通過「檢討小販管理政策，激活地區經濟」議案。有議員直斥政府扼殺小販生態，以消滅小販為目的的理念落後，另有議員認為「一座城市的靈魂並不在於摩天大廈的光鮮外表，而是街角巷尾的人情溫度」，有議員更建議引入靈活短期牌照讓人「試水溫」，售賣家鄉或非遺小食，推行就業輔導及師徒制等，振興小販經濟。

提出議案的議員梁文廣指過夜旅客最愛到尖沙咀、女人街及廟街，反映本港排檔有獨特吸引魅力，每年可吸引數百萬旅客到訪。他指過去10年固定攤位數量由兩萬多個減至逾6,000個，關注現時管理小販攤位是否能單純考慮「公共衞生」，認為應提振小販攤位成為本港特色文化。他建議加入審批機制，讓攤販售賣更多類型的產品打造「手信街」，又認為可參考新加坡例子，透過助手制培養接班人。

提出修正案的議員郭偉强直指現時小販管理是「打壓政策」，「就算你煮得幾好食、幾平都好，只要佢話你無牌就要你收檔」。他批評政府舉辦「夜繽紛」時，突然要求小食攤位作招徠是「有事鍾無艷，無事夏迎春」。他建議引入靈活短期牌照讓人「試水溫」，售賣家鄉或非遺小食，推行就業輔導及師徒制等。

小時候曾跟媽媽當過幾年小販的議員江玉歡認為現時「從包容到掩蓋規管」的方針轉變，削弱小販對地區經濟的貢獻，淡化他們的文化價值。她認為小販不但是交易場所，亦是維繫社區連結的地方。她指政府政策側重執法，把小販和阻街畫成等號，應設立人性化管理制度，並指「一座城市的靈魂並不在於摩天大廈的光鮮外表，而是街角巷尾的人情溫度。」

社福界議員狄志遠指現行小販政策反映政府治理思維的根本偏差，又認為現時政策目標錯位，小販由港英時期放寬基層謀生的「社會福利」，改為現行「消滅小販」的目標，導致持牌流動小販從5萬個銳減至2024年底僅233個，跌幅達99.5%。

狄志遠又批評政府管理手段的僵化，採取「一有投訴，必有行動」的機械式執法，「控制」而非「服務」，扼殺整個小販生態。他批評政府治理理念落後，在粵港澳大灣區競爭中消滅自己的文化特色。他認為要重新檢討小販政策，活化小販經濟，改革小販管理隊，建議進行文化保育與宣傳。

環境及生態局副局長黃淑嫻指管理政策要平衡各方期望，經營同時要確保環境衞生、食物安全及公眾安全之類的合理關注。她指現時固定攤位的位置有獨特歷史原因背景，因此較容易被附近居民及持份者接受。她認為要擴大單位大小及數量，要物色其他地點，政府會作出探討。

黃續稱，按現行的政策，政府基本上不會再簽發新的流動小販牌照，避免造成通道阻塞，以及影響環境衞生，但是她強調政府執法並非要取締小販。

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