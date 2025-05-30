廟街夜市叫座叫好　放寬限制持開放態度

墟市是本港極具地區特色及歷史文化的民間活動，疫後當局曾催谷墟市經濟，2023年12月15日推廣的廟街夜市更獲得好評，舉行半個月已錄得逾20萬人次，旅發局亦指平均人流比之前上升3至4倍。其後當局延長廟街夜市至去年底，據人流統計，截至去年7月底，已有約228萬人次到訪廟街。其後熱潮雖略回落，但內地網紅及多個旅遊平台均盛讚廟街是香港「平民夜總會」、經典老香港的打卡點！

就立法會昨日的動議，有議員建議當局進一步放寬限制，讓在廟街等旅遊地點經營的小販可以同時售賣乾貨和預先包裝的食品和飲品，政府表示會持開放態度，但大前提是不影響食物安全和環境衞生。又稱有意見認為應參考內地和其他地方的營運經驗，惟每個地方都會因應其獨特的社會、文化和經濟環境，發展出具特色的小販經營和管理模式。香港的廟街、女人街、利源東西街、鴨寮街等都是一些具本地特色，又較受市民和旅客歡迎的特色小販街區。

另外，有地區團體一直要求政府放寬墟市攤檔的規管，政府在2024年推出更新版的《墟市申請資源指南》，截至2024年3月3日，食物環境衞生署共批出111個臨時食物製造廠牌照予該些墟市攤檔售賣飲品和食物，包括由生煮熟烹製及已預製食物等。