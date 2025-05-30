民主派顛覆國家政權案　岑子杰李嘉達譚凱邦王百羽刑滿出獄

參與2020年立法會初選的47名泛民人士被控串謀顛覆國家政權罪成被判囚，據了解，被判囚51個月的4人、包括岑子杰、李嘉達、譚凱邦及王百羽今日(30日)刑滿獲釋。多輛私家車在清晨4時許已分別進入赤柱監獄、石壁監獄及壁屋監獄。至清晨5時許，相繼將他們接走，相信直接送回寓所，私家車車窗都拉上窗簾。

曾擔任民間人權陣線前召集人的岑子杰在石壁監獄服刑，曾任元朗區議員的王百羽及曾任觀塘區議員的李嘉達均在赤柱服刑，曾任荃灣區議員的譚凱邦則在壁屋監獄服刑。本案共有47名被告，他們同被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。當中有31人承認控罪，包括今日將刑滿獲釋的岑子杰等4人，他們自2021年起已被扣押，個別被告曾申請保釋亦被拒。而同案的被告當中，范國威、毛孟靜、郭家麒及譚文豪於上月29日已率先因服刑完畢而獲釋放。

本案案情顯示，2019年12月，同案被告戴耀廷發表《立會奪半 走向真普選重要一步》文章，推動「35+」計劃，圖取得立會過半議席以及行使否決權手段，制衡或癱瘓特區政府，另有文章又提到《真攬炒十步 這是香港宿命》。審理案件的法官指，按本案參加者的構思，政府和行政長官的權力和權威被大大破壞，造成香港的憲制危機。《維護國家安全條例》生效後，涉國安罪行囚犯除非獲懲教署署長信納「不會不利於國安」，否則不獲3分之1減刑。