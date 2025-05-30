國際調解院落戶香港　外交部長王毅簽署公約

國際調解院落戶香港，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日(30日)出席在香港舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，儀式會於早上10時開始，近60個國家及聯合國等約20個國際組織會派高級代表出席，包括巴基斯坦副總理兼外長達爾及瑞士外長卡西斯等，共32個國家代表簽署。簽署儀式今午將會舉辦國際調解論壇，研討國家之間爭端解決，包括調解和國際投資商事爭端調解等議題。

王毅昨午(29日)抵港後，與亞洲和平和解理事會主席、泰國前副總理素拉傑會面，指中國倡議建立國際調解院，為國際社會在自願基礎上化解爭端、實現和解，提供了新選擇，也是踐行多邊主義、履行聯合國憲章精神的切實行動；中方願同亞洲共同發揮好中國－東盟、上海合作組織、瀾湄合作、亞洲合作對話等區域機制作用，共同維護亞洲來之不易的和平穩定。

素拉傑亦表示，榮幸應邀來港見證國際調解院的誕生，又指在當前國際形勢下，中方有關倡議正當其時，得到各方積極響應和廣泛支持。他說，亞洲和平和解理事會與國際調解院理念相近、目標一致，期待同中方加強協作，形成合力，爲亞洲和平發展作出更大貢獻。

國際調解院選址舊灣仔警署，現正進行改裝工程，最快今年底或明年初啟用。港府指國際調解院會為香港帶來多方面的重大利益，例如提升香港的國際地位及影響力，香港有豐富的國際專業人才庫，為國際調解院貢獻。

港府指國際調解院將創造大量崗位，涵蓋調解員、研究員等，亦會吸引國際組織、非政府機構和學術機構，引進高質量會議和展覽，進一步推動酒店餐飲、物流運輸，以及與會議經濟有關的行業等發展。港府又稱，國際條解院將進一步完善香港法治體系，推動香港條解文化的普及化，推動以協商解決問題，會聚全球法律專才，集中在香港進行調解。