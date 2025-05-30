釋放銀色生產動力視乎長者意願　培訓局將推課程培訓助再就業

政府近期為推動銀髮經濟，促進銀髮經濟工作組落實推行30項措施。勞工及福利局局長孫玉菡表示，當局提出釋放「銀色生產動力」，是視乎長者個人意願及身體狀況，無為長者工作年齡劃線，又提出長對企業忠誠度較高且有經驗，僱員再培訓局會推出更多專設的培訓課程。僱員再培訓局主席黃傑龍則表示，當局提出的措施主要是促進長者開心生活及消費，若長者希望工作，也可由僱員再培訓局可以提供協助。

促進銀髮經濟工作組提出措施包括釋放「銀色生產動力」。孫玉菡表示，長者是否工作需看他們的個人意願及身體情況，政府則負責創造合適環境讓想工作的長者可以找到工作。對於部分僱主可能會以長者勞工保險相對較貴為由，對聘請長者有戒心，孫則明言不認同，並提出長者工作的多個優勢，包括僱員忠誠度較高、較有耐性，豐富社會經驗應對問題時會更好。

而僱員再培訓局會針對人力需求殷切的行業推出更多專設的培訓課程，孫玉菡表示，培訓局會考慮有人手短缺、亦適合長者工作的行業，很快就會推出適合的課程，包括飲食及兒童住宿照顧等。

僱員再培訓局主席黃傑龍則指，當局目前公布的措施主要是協助長者多外出、開心消費及令他們的生活更豐盛；若有想要工作的長者，即使沒有相關經驗或技能，僱員再培訓局也可以提供協助。