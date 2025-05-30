政府明日零時接收大欖隧道　當局指示確保接管順暢

政府將於明日(31日)0時0分接收大欖隧道，運輸及物流局局長陳美寶昨日(29日)到現場視察準備情況，指示運輸署及營辦商確保接管工作順暢及安全至上，做好資訊發放，並要求他們為應變預案及後備系統等作好準備。

陳美寶今日(30日)在表示，大欖隧道是香港最後一條以「建造、營運及移交」(BOT)形式運作的隧道，欖隧30年的專營權結束，標誌着香港交通發展正式揭開新一頁，香港所有收費隧道將全面實施「易通行」不停車繳費服務，真正做到「易行易過易通行」。

政府接管欖隧後，所有車種收費大幅下調，私家車和電單車將實施分時段收費，減幅介乎22%至80%不等。私家車於星期一至六繁忙、一般和非繁忙時段的收費分別為45港元、30港元和18港元，星期日及公眾假期全日劃一18港元；電單車各時段收費為私家車的40%，介乎7.2港元至18港元。

至於的士及其他商用車(例如貨車、巴士等)則維持所有日子固定收費，的士28港元，其他商用車43港元。陳美寶相信，駕駛者除可即時從隧道減價受惠外，新收費將可釋放隧道剩餘容量，保持隧道暢通之餘，亦可紓緩替代路線如屯門公路的擠塞，令市民及不同業界受惠。