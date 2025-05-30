小一派位79.7%獲派首三志願　滿意率90%遜去年　

本年度小一統一派位結果將於下星期三至四(6月4日及5日)透過郵遞方式通知家長。教育局表示，今次共有19,489名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共15,538人，佔約79.7%，較去年83.7%微跌；而自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為90.0%，同樣較去年的92.2%遜色。

在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2,191 人，獲派乙部學額的佔17,298人。除郵遞方式外，如家長在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，他們亦會於6月5日透過電話短訊得知統一派位結果。而已使用「智方便」或「智方便+」啟動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於6月5日上午10時起透過電子平台查閱統一派位結果。

教育局又稱，家長須在6月10至11日的學校辦公時間內，到獲派學校辦理子女註冊手續。發言人提醒家長，若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校負責註冊的人員聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。