內地部署應對端午假強降雨　多條河流料有超警洪水

中央氣象台周五（5月30日）發布消息，預計當日江南、華南等地進入降水間歇期，周六（5月31日）起長江中下游地區較強降水過程即將開啟。水利部周四（29日）針對端午節期間可能發生的強降雨會商研判，並針對可能出現的災情作出部署，及時發布預警訊息，強化水庫安全度汛，突出加強險工險段、低窪地段的巡查防守，緊盯端午節龍舟賽等水上活動，確保人員安全。

據預測，周五至下周日（6月1日），內蒙古中東部、華北北部、東北等地部分地區將多分散性陣雨、雷陣雨天氣，局地有雷暴大風、冰雹等強對流天氣。氣像專家提醒，端午假日期間長江中下游地區降雨較強，公眾需關注惡劣天氣對交通出行的不利影響，避免前往山區、河谷等災害風險較高的地區。受降雨影響，長江流域上游支流烏江、中下游沿江、漢江下游，洞庭湖湖區及澧水、沅江、資水、湘江，鄱陽湖湖區及饒河、信江、撫河、修水、贛江；珠江流域北江及西江支流柳江、桂江；浙閩地區錢塘江及太湖周邊等河流將出現明顯漲水過程，暴雨區內部分河流可能發生超警洪水。

中國氣象局周四舉行新聞發布會，提到本月截至周二（5月27日）國內氣溫偏高，降水總體略偏多但分布不均。今年首次高溫過程影響華北、華中、西北等地，其中河南、陝西本月平均氣溫為60多年來歷史同期最高。此外，陝西、甘肅、寧夏、山西、河南等地氣象乾旱階段性發展，另有6次強對流天氣過程和4次沙塵天氣過程影響國內。