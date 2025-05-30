助中小企發展ESG　商經局設網站提供基金資訊

香港的中小企業超過34萬間，佔香港企業單位總數98%以上，是香港經濟的最重要組成部分。署理商務及經濟發展局局長陳百里今日（30日）出席亞太區中小企ESG（環境、社會及企業管治）論壇開幕禮時表示，商經局推出措施協助業界在ESG方面的相關業務發展，而工貿署已經在其「中小企連線」網站下設立一站式專題網頁，為中小企提供相關資訊，他期望業界能緊密聯繫，推動香港中小企在ESG方面的發展。

陳百里表示，商經局推出措施協助企業在ESG方面的相關業務發展，例如工業貿易署轄下的「BUD專項基金」現時更針對性資助企業推行綠色轉型項目，可獲資助的細項包括為開發新產品進入目標市場進行碳審計、為符合目標市場的環保標準或法規而升級生產線或應用新技術等，每宗獲批申請的資助上限為80萬港元。

「工商機構支援基金」為工商機構提供資助，幫助它們推行項目，提升香港企業的競爭力。而在資訊提供方面，工貿署已經在其「中小企連線」網站下設立一站式專題網頁，為中小企提供相關資訊，包括有關減碳和碳審計等方面的資訊和最新發展，內容涵蓋本地及境外市場有關碳排放的貿易政策或規管要求，以幫助中小企了解相關發展。

陳又稱，工貿署、香港貿易發展局、香港生產力促進局和香港科學園轄下的四個中小企服務中心，以及由政府資助設立的「中小企資援組」，在今年亦已籌辦5以ESG為主題的實體及網上研討會，並會繼續舉辦有關活動。