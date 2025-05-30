爆水管如遍地開花 屯門三日兩宗九龍也有 議員促政府下周向立法會交代

屯門再爆水管！今日(30日)早上11時許，屯門屯盛街爆水管，黃泥水湧出。當區議員葉文斌表示，有關方面預計明天早上8時前完成修復，並開放路面予道路使用者。現時附近樓宇如華都花園部份座數、屯門市廣場一期商場或住宅鹹水供應受影響，交通方面，屯盛街往來屯門公路、屯發路行車路封閉。議員田北辰批評，屯門三日內兩度爆水管，加上今早油麻地、彩虹均有水管爆裂，直言是需要緊急處理的民生大事，要求政府下周到立法會交代事件。

田北辰今早到屯盛街現場視察，指是次爆裂的水管屬鹹水管，雖路面未有水浸，但受因事故影響，現時屯門市廣場商場、屯門市廣場第六座及七座，以及部分華都花園暫停鹹水供應。他其後到受影響商場了解情況，形容商場廁所「臭氣沖天」。據他所知，今晚9時前會恢復鹹水供應，而路面情況則最快今晚凌晨完成。

他提到，現時全港有8,400公里的水管，包括食水及鹹水；其中600公里屬於主幹水管，政府早前承諾提早一年在明年為所有主幹道安裝傳感器，實時監察水管情況。然而，其餘7,800公里的分區水管，仍未完全安裝傳感器，而現有的傳感器亦非實時，「根本就冇乜用」，政府至今仍未就安裝實時傳感器提供時間表。