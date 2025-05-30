韓信息保護委高官訪華　促透明處理跨境傳輸數據

南韓個人信息保護委員會副委員長崔壯赫周三（28日）在北京，與中國國家互聯網信息辦公室副主任王京濤舉行會談，討論個人信息保護、數據跨境流動等議題。崔壯赫指出，中國《國家情報法》和《數據安全法》規定企業須在政府要求下提供數據，韓方擔心數據安全和私隱保護問題，建議中方處理相關數據時確保程序透明。

崔壯赫周四（29日）在北京向韓媒介紹會談成果時表示，即使中韓在法律制度上有差異，但如能以此為基礎展開坦誠對話與合作，雙方有望找到共識，為解決個人信息跨境傳輸問題創造契機。他指出，隨着雲服務普及，將數據轉移至海外伺服器不再被嚴格視為「境外轉移」，削弱了監管效力。韓方建議，中方要求韓企提供數據時提前通報與協商，以增強互信。中方積極回應，表示願繼續推進實務性討論。

崔壯赫也提及南韓行動通訊公司SK電訊伺服器近日遭黑客入侵一事，建議兩國應協力防範黑客利用人工智能技術滲透國家重要設施和數據系統，中方表示認同。他同日另與內地科企DeepSeek、阿里巴巴、Temu、小米、抖音等的法務與數據私隱負責人會面，華企重申將嚴格遵守南韓相關法律法規。