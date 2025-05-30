港府再引專才　為期3年共1萬名額　涵蓋護士升降機技術員等

失業率回升、部分行業從業員呻被外勞「搶飯碗」下，港府今日(30)宣布，下月30日起設新渠道引入8種技術工種專才，包括護士、升降機技術員、資訊科技技術員等，為期3年共1萬個名額，每項技術工種的配額限制於3,000個。外地專才需要在40歲或以下，並獲本地企業聘任才可申請來港，可獲簽最長3年。政府解釋，人力推算報告顥示，2028年本港人力短缺達18萬人，部分技術人員難以本地培訓補足，因而要引入專才。

政府在「一般就業政策」及「輸人內地人才計劃」下新增渠道，容許符合「技術專才清單」外來人士申請來港，涵蓋8項技術工種，包括新型工業技術員、護士、飛機維修技術員、海事技術員(本地船隻)、資訊科技技術員、升降機/自動梯技術員、建築信息模擬協調員及電業技術員。申請者須符合清單就指定技術工種所列明的學歷、年資、專業技能(如執業註冊或牌照)等要求。相關專才須在申請前先獲得本地企業聘任，其薪酬待遇亦須達同類工作的市場水平。

視乎個別技術工種及申請人的資歷，首個入境簽證有效期為24或36個月，即2或3年。申請續簽時，技術專才須在港繼續受聘於同一技術工種。續簽申請如獲批准，可獲准延長逗留不多於36個月，或根據其僱傭合約的有效期限而定 (以較短者為準)。

新設渠道限制申請者年齡介乎18至40歲，對象為富有經驗的非學位中層技術專才，目標是吸引他們長遠定居香港發展。當局說與現有的「補充勞工優化計劃」及特定行業輸入勞工計劃性質不同，也並無重疊，新安排將試行3年，政府會在推行1年後進行檢討。

政府解釋，「2023年人力推算」報告預計，2028年香港整體人力短缺將達18萬人，其中超過3分之1為熟練技術人員，又說「技術專才清單」是經各相關政策局及部門仔細審視，並徵詢不同行業和界別持份者的意見後編製，形容8項人才輸入對維持香港城市運作極為重要，並重申會繼續致力本地勞工的培訓。