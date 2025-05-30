訛稱客戶訂貨誘供應商派逾1200萬貨品　營業代表認32項欺詐罪還押

廉政公署早前落案起訴一名糧油雜貨供應商時任高級營業代表，控告他訛稱多個客戶曾向供應商訂購貨品，誘使供應商九個月內發放總值逾1,200萬港元的貨品，其後再轉售該等貨品圖利。被告今日(30日)在區域法院承認32項欺詐罪，暫委法官崔美霞將案件押後至7月17日判刑，期間被告還押懲教署看管。

46歲被告麥家榮，是大昌貿易行有限公司(大昌行)前高級營業代表。案情透露，大昌行的業務包括糧油雜貨供應。案發時被告是大昌行食品貿易部高級營業代表，負責處理客戶的糧油雜貨訂單。大昌行接獲客戶訂貨要求後會開出發票，以安排發放或交付貨品予客戶。

廉署調查發現，被告於2020年8月至2021年4月的九個月期間，在大昌行的電腦系統輸入虛假訂貨單，訛稱32個客戶向公司訂購了貨品。大昌行因而向該等客戶發出共410張發票，並安排發放總值逾1,200萬港元的貨品。廉署調查又發現，被告偽冒客戶簽收貨品，其後私自轉售貨品圖利，但他只向大昌行繳付貨款約28萬港元。

案件編號：DCCC 112/2024