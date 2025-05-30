涉梯間強姦14歲少女罪成　巴裔男上訴改判非禮囚兩年半

巴基斯坦裔男子於2021年年底涉嫌在長沙灣向一名14歲女生搭訕，帶她到一屋邨內的梯間繼而強姦她。巴漢被控一項強姦罪，經審訊後於2023年被高院陪審團裁定強姦罪成，被判監5年。該巴漢不服定罪並向上訴庭提出上訴，上訴庭早前經開庭後裁定巴漢上訴得直，撤銷其強姦罪定罪，改為裁定非禮罪成，判監兩年半，由於他已服刑完畢故即時獲釋。上訴庭今(30日)頒發判詞解釋上訴理據指，因原審法官指引陪審團時犯錯，將強姦罪有關沒有獲得事主同意的罪行元素完全剔除在外，故裁定上訴得直。

現年24歲的上訴人Iqbal Asif（洛阿士），被控於2021年10月22日在長沙灣邨附近的樓梯強姦當時14歲女童Ｘ。據判詞指，原審法官杜麗冰就本案指引陪審團時表明，由於事主在案發時只有14歲，在法例上是不能同意性交，其後再表示陪審團需考慮被告是否罔顧他需獲得事主同意才可與她性交。上訴庭認為法官的指引會令陪審團產生混亂，變成將沒有獲得事主同意的罪行元素完全剔除在外。判詞又指，上訴庭有權根據陪審團的裁決作考慮而更改上訴人的控罪。經考慮後法庭認為上訴人的行為有猥褻意圖，適合裁定上訴人非禮罪成，並判處他須監禁兩年半。

據控方案情，事發當日下午約4時，X途經長沙灣邨附近天橋時，被上訴人尾隨，X到該邨公園的長櫈坐下，上訴人坐到身旁與她交談，之後再到附近的樓梯間坐下繼續交談。及後上訴人把手伸進她衣服內，撫摸她的胸及下體，再褪下兩人的褲，並壓住她以陽具插進她陰道，及推高她衣服啜其胸，上訴人最終在她陰道外射精。

案件編號：CACC 93/2024