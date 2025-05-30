若政府不表態建洪港鐵路 有議員揚言凡北都項目撥款均投棄權票

立法會財務委員會今（30日）通過3個項目，有議員就「元朗南新發展區」及「洪水橋淨水設施」兩個項目，提出記名表決並投棄權票。該議員解釋，由於政府沒明確表態會否發展「洪港鐵路」，認為違反「基建先行」原則，並擔心未來會令屯馬綫沿路居民難以上車。他指若政府一直不表態，財委會關於北都的任何發展項目，都會要求記名點票並投棄權票。

通過的3個項目分別為，以11.528億港元在西貢安達臣道石礦場建造消防局暨救護站、部門宿舍及消防設施；將137.646億港元用作「元朗南新發展區–第二期發展–工地平整及基礎設施工程」；以及將66.95億港元用作「洪水橋淨水設施－第一期」。

委員會主席陳振英表示，由於先前工務小組委員會，不建議財委會進一步討論上述項目，亦沒有3名或以上委員要求進一步討論，因此將相關項目直接付諸表決。議員田北辰就「元朗南新發展區」及「洪水橋淨水設施」兩個項目提出記名表決，最終兩個項目表決結果均為76表贊成、0票反對，及田北辰1票棄權。至於西貢安達臣道的消防局暨救護站項目則無人反對。

田北辰向東網表示，多次在北道諮詢委員會關注，未來新界西北或新增20多名居民，加上「洪前鐵路」預計2034年通車。他認為未來若無「洪港鐵路」，接駁洪水橋出及港島市區，屯馬綫沿路的居民或難以乘車出市區。

他認為做法違反政府「基建先行」原則，政府亦沒明確表態會否興建「洪港鐵路」接駁，直言「一日唔正面表態，我都沒法子支持政府係北都嘅任何發展項目」。他表明會在財委會一切有關北都的項目，要求記名投票並提投棄權票。