8歲女先後遭母親兩任男友性侵　事主胞妹憶述母親不滿其男友被控

一名女童在8歲至10歲期間，疑先後遭母親兩任男友性侵。女童母親另被指要求女兒及其補習老師隱瞞性侵一事。涉案兩名男子分別否認4項非法性交及8項非禮罪，女童母親則否認妨礙司法公正罪，案件今（30日）在高院續審。庭上披露，女童胞妹憶述，母親不滿其男友被指控性侵，問「點解家姐咁衰……害到我心愛嘅人畀人拉」。她對此感到「好嬲」又反感，心想母親「點解幫住個陌生男人」。

3名被告分別是全志明（現年53歲），他持雙程證來港；李錦輝（71歲）及匿名女被告「N.D.」（49歲）。當中全被控於2019年9月1日至12月31日期間，4次在大埔大光里寶豐樓一單位與女童Ｘ非法性交。李則被控於2017年，在粉嶺昌盛苑及大埔某單位共8度非禮Ｘ。至於Ｘ的母親、被告「N.D.」，則被控於或約於2023年4月1日妨礙司法公正，包括要求一名蔡姓女子不要向警方舉報全志明性虐待Ｘ。

X的胞妹Y今日作供。庭上播放Y此前進行的錄影會面。Y在錄影中提到，母親「N.D.」得知男友全志明被X性侵後，便向Y說，若警察問有沒有人性侵她（Y），「記得話無，唔好亂講，如果唔係會害死全生」。「N.D.」又向她說「媽咪好驚」。之後，她聽到母親致電給全志明說「啱啱喺樓下都係死撐你，點解要咁做，枉我咁信你」，又着全「冷靜啲」，刪除敏感的對話。Y憶述，翌日，「N.D.」向Y說，「全生畀人拉咗」、「點解家姐（X）要報警，點解家姐咁衰，好衰好衰，害到我心愛嘅人畀人拉」，謂「無咗全生，阿媽會死」。「N.D.」向Y強調，全志明太愛「N.D.」，才「搞你哋」。

案件編號：HCCC 297/2024