日本地震傳聞影響旅行情緒　業界料7月後恢復正常

東瀛遊執行董事禤國全表示，上半年受美國關稅戰影響，客人對出遊持觀望態度，生意不及去年同期，另受到日本7月地震傳聞影響旅遊意欲，航空公司7至8月因而減少航班，票價有所下調，以往赴日團費或達1.3萬元，降至現時5,000至6,000元就有交易，相信要待地震傳聞過去後，旅客訪日量才會恢復正常，並可能會有「小陽春」，對下半年日本線旅遊審慎樂觀。

禤國全今日(30日)在股東周年大會後表示，公司積極開拓內地線，包括南疆、北疆、絲綢之路等長線團，前往泰國旅客受詐騙園區影響，越南線則有較大升幅，北非及北歐線亦有所增長。他提到，過去10年遊學團發展迅速，以往以內地及東南亞為主，今年新西蘭最受歡迎，因性價比高，屬英語國家；其次是北歐等地，而前往美國的遊學團則相對少。

東瀛遊在日本有兩間酒店，禤國全表示，公司仍然休養生息，待回復穩健，有意開設第3間酒店，又指目前在本港有8間分店，網上收客量佔整體4分1，因店舖涉及租金，過往已將店舖面積減半，暫時未計劃再開設新分店，要視乎市場變化。