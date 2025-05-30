在美中國留學生刪社媒內容　考慮改赴港深造

美國近日傳出計劃對所有赴美國際學生實施社交媒體審查，並將積極地撤銷中國留學生的簽證。多名在美中國留學生周四（29日）向內媒表示，他們已開始考慮備選方案，包括調整學業規劃、刪除社交媒體內容、甚至關注轉往其他國家繼續學業的可能性。

受訪者表示，上述突如其來的簽證政策改變令其原已不確定的未來變得更難以預測，進一步削弱他們對美國的歸屬感和安全感。一名在哥倫比亞大學就讀的中國留學生表示，周三（28日）通過學校郵件通知才得知情況，自己「七成擔憂，三成觀望」，一方面很擔憂可能因身份問題而失學，另一方面又懷疑這些政策到底有多大的可操作性。但在現實壓力下，他已開始大量刪除自己在社交媒體發布的內容，雖然平時基本都不太談政治，但現在還是小心為上。

在德州大學奧斯汀分校讀碩士的中國留學生雷雨哲表示，對現況感到憤怒與無奈，原計劃暑期回國後秋天返美，前往賓夕凡尼亞大學繼續深造，但現在十分擔憂8月還能否再次入境美國。賓夕凡尼亞大學告知將靈活安排因簽證處理而延誤抵達的學生，德州大學則未有任何支持留學生的行動或指引，他認為可能是「紅州」的緣故。如接下來赴美受阻或讀博期間簽證被撤銷，他將尋求去香港的大專院校繼續學業。