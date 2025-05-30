瑪嘉烈3醫生急性腸胃炎其中1命殞　防護中心確認3病人疾病無關連

瑪嘉烈醫院早前2月疑爆奪命大腸惡菌，3名腫瘤科醫生染病，其中1名年輕醫生命殞。衞生署衞生防護中心今日(30日)公布調查結果，根據已掌握的資料，中心確認瑪嘉烈醫院腫瘤科並未出現STEC爆發，而3名醫生的疾病並沒有任何關連。經解剖及病理學檢驗，醫生遺體檢驗無法確定引發致死的病理變化的確實原因。

防護中心就早前涉及3名瑪嘉烈醫院腫瘤科醫生的急性腸胃炎事件完成調查。中心於2月10日接獲瑪嘉烈醫院通報，指該院腫瘤科有3名醫生出現急性腸胃炎徵狀，其中一名醫生於2月7日不幸離世。由於瑪嘉烈醫院初步調查發現其中1名病徵輕微的醫生的糞便樣本經核酸檢測對志賀毒素基有反應，因此懷疑該群組可能感染產志賀毒素大腸桿菌(STEC)。中心隨即就懷疑群組個案開展全面流行病學調查。

中心調查顯示，該名懷疑感染STEC但病徵輕微的醫生的糞便樣本細菌培養未有發現STEC活菌；其餘兩名醫生(包括離世醫生)的相關樣本對STEC檢測均呈陰性。中心在瑪嘉烈醫院腫瘤科及院內相關食肆採集了34個環境樣本及27個食物樣本，所有樣本對STEC檢測均為陰性。中心亦對腫瘤科職員進行加強監測，沒有發現其他相關個案。

就離世醫生的死因，瑪嘉烈醫院病理科已進行解剖及病理學檢驗；然而遺體檢驗無法確定引發致死的病理變化的確實原因。香港大學微生物學系專家在死者的不同組織樣本經核酸檢測發現C組輪狀病毒，但另外兩名醫生的糞便樣本未有檢測到該病毒。專家認為死者最初出現的急性腸胃炎是由C組輪狀病毒引起，而C組輪狀病毒與其死因的直接關係不清晰，不排除由其他因素引致。