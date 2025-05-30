旅發局推主題旅遊吸過夜客　林建岳：着重旅客留港時間

政府推動無處不旅遊，旅發局新任主席林建岳今日(30日)首次與傳媒聚餐時，談及自己再任主席一職，目標是吸引更多旅客訪港，着重旅客留港時間，並會推動醫療旅遊，演唱會經濟等，每月推不同元素盛事來吸引旅客。而旅發局也公布今年連串盛事，當中包括在各區旅遊熱點設置熊貓路牌，推出西貢海島遊等具本地特色的活動，推動旅遊經濟。

事隔6年後再任旅發局主席，林建岳指，他的主要目標是吸引更多旅客訪港，不追求訪港旅客數字，但着重旅客的留港時間，現時旅客平均留港3.2晚，未來要思考如何可以再多⼀些。因此，日後要講求「包裝」，正如今年旅發局夏季主題宣傳，將演唱會、盛事、 迪士尼樂園20周年、熊貓龍鳳胎生日等結合推廣，盼延⻑旅客逗留時間，同時⼀訪再訪，亦要有貼⼼服務，「⾏多⼀步」。

林提到要推主題旅遊，其中一項是醫療旅遊。他指目前正與數間本地醫院洽談，目標是吸引內地以至海外家庭客到港，他以港人會到泰國作體檢作例子，認為本港的醫療水平是其中一項優勝之處，相信旅客可以來港醫療旅遊，他們在進行體檢之餘，也可順道觀光，從而帶動消費市道。

自啟德主場館啟用以來，本港舉行的演唱會活動日漸增多，上周六(24日)更在一夜本港有4場演唱會同時舉行。林指，演唱會經濟在香港可行。在配套上也可更完善，吸引旅客留下來消費，如散場時可載旅客到不同區域，如尖沙咀及銅鑼灣等，未來也可以考慮推出不同商戶合作套票，包括飲食、購物等。同樣地， 電影亦可帶動旅遊，就如電影《九龍城寨》是⼀個成功例⼦，可以讓旅客到不同拍攝景點或場景打卡影相，而很多港產片取景地方，都可以重新打造成旅遊景點。

早前出訪中東的他，亦有分享當地體驗，指雖然當地室外氣溫可高達攝氏38度，惟去餐廳用膳時卻不會感到酷熱難當，因戶外的冷氣由腳下吹來，令他留下深刻印象。他引申現時已有許多中東官員和商務旅客來港，生意來往日益頻繁，而穆斯林旅客最講求住宿和食物，故最重要是提供到位的資訊給旅客。香港已有不同的穆斯林友好設施、食肆及酒店等。未來可以與貿發局合作，向商務旅客發放更多資訊。

林指推廣本港旅遊要具本地特色，被問及近期西九限期推出炭燒雞蛋仔，深受市民及遊客歡迎，對於在重推本地地道街頭小食的看法，他直指街邊小食的確有香港特色，惟諸如臭豆腐等小食都已漸漸消失，炭燒雞蛋仔在領牌上也相對複雜，惟他相信若政府提供場地及人力上的協助，旅發局亦樂意推廣，相信也是吸引旅客的其中一個特點。

另外，旅發局亦預告今年多項盛事，並按月份顯示，配合旅客的訪港期。旅發局總幹事程鼎一指，旅發局在暑假旅遊旺季，推出全新夏季主題推廣「香港盛夏派對」，並在內地及海外進行宣傳吸引全球旅客訪港。這些活動包括迪士尼樂園20周年活動、大熊貓龍鳳胎一歲生日活動，以至7月的足球盛事及香港書展等。

旅客愛到本港郊遊，旅發局會推出西貢火山岩園區海路漫遊活動，專門為旅客提供導賞團活動，讓他們乘船參觀香港地質奇景，探索香港獨特火山岩地貌。而旅發局亦會將多個旅遊熱點的路牌，換上大熊貓主題設計，也會結合本地特色美食。下半年的盛事，美酒佳餚及單車節，前者𦂨短展期至4日，將重推品味館及尊尚名酒區等；而今年單車節暫定11月底進行，明年將爭取舉辦公路賽吸引海外選手來港作賽。