行會決定下屆立會沿用現屆薪津安排　料撥款總額17.6億

《財政預算案》提出，2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括立法會議員。行政會議接納相關薪津獨立委員會建議，下屆立法會議員會沿用現屆立法會的薪津安排,第8屆立法會議員薪津安排涉及的撥款總額預計約為17.6億港元。委員會認為廢除「雙料議員」須減去三分之一酬金的規定合理，但考慮到經濟狀況及公共財政的壓力，同現時未必是適當時機。

政府在財政預算案提出在2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員。

行政會議接納「香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」就第8屆立法會議員的薪津安排提出的建議，即第8屆立法會議員會沿用現行第7屆立法會的薪津安排。政府發言人今（30）日表示，獨立委員會採取了全盤考慮的做法，並研究了一籃子因素，得出有關的建議。

按去年10月1日的薪津水平，下屆立法會議員薪津安排涉及的撥款總額預計約為17.6億港元，或每位議員每屆約1,970萬港元，實施是次檢討並不會帶來額外的財政開支。而按照2020年數字，現屆立法會議員薪津安排涉及的撥款總額預計約為13億港元，或每位議員每屆約1,830萬港元。

現時兼任行政會議成員的立法會議員，每月酬金須減去3分之1。獨立委員會認為廢除相關規定的建議「屬合理的做法」，但考慮到經濟狀況及公共財政的壓力，包括政府在《財政預算案》中提出強化財政整合計劃，嚴控公共開支，獨立委員會認同現時未必是適當時機，對立法會議員薪津安排作出任何可能會帶來額外財政影響的改變。政府發言人認為，兼任議員原則上是履行兩重職能，在立法會工作所投入的時間，不會少於其他立法會議員，應全數獲得這兩份酬金。

獨立委員會也檢討了薪津安排的其他項目，包括立法會主席、代理主席和其他立法會議員的每月酬金、任滿酬金和醫療津貼，以及辦事處營運開支償還款額、酬酢及交通開支償還款額、開設辦事處及資訊科技開支償還款額和結束辦事處開支償還款額。獨立委員會認為現行水平合適，所以建議維持不變。獨立委員會因此建議第8屆立法會議員沿用現時第7屆立法會的薪津安排。