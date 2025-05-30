聯院病人鼻胃喉位置偏離　揭醫護無妥善跟進X光片

聯合醫院今日(30日)公布一宗涉及置入鼻胃喉程序的事件。耳鼻喉科一名病人鼻胃喉位置偏離，曾現氣胸及胸腔積液。醫護團隊已為病人進行胸腔引流。病人的臨床情況已趨穩定，意識清醒並已能夠自主呼吸及溝通自如。院方初步檢視事件後發現，上載到系統的鼻胃喉X光影像懷疑未有被妥善跟進，因此未有發現鼻胃喉位置偏離。

病人在周一(26日)接受手術期間置入鼻胃喉，供手術後輸注藥物及營養奶。手術完成後，病人因應臨床需要入住深切治療科病房接受緊密監察。醫護人員其後為病人安排X光檢查，以核實鼻胃喉位置。一般而言，有關X光影像會上載至臨床醫療系統，由當值醫生檢視。直至翌日(27日)早上約10時，另一名醫生在評估病人情況後，指示護士可以用鼻胃喉餵食。護士其後為病人抽取胃液樣本進行酸鹼值測試，得出讀數與胃液吻合後，遂按照既定準則於早上約11時半開始為病人輸注藥物及營養奶，期間病人沒有異常情況。

醫護人員其後於下午約五時為病人檢查時，懷疑鼻胃喉位置偏離，隨即停止輸注並移除鼻胃喉。醫療團隊於當晚及周三(28日)早上分別為病人進行支氣管鏡、X光、電腦掃描及超聲波掃描檢查，結果發現病人肺部出現少量氣胸及胸腔積液，醫護團隊已為病人進行胸腔引流。團隊會繼續密切監察病人的臨床情況及提供適切治療。

院方指，已聯絡病人家屬詳細解釋及致歉，提供一切可行協助及跟進治療。院方初步檢視事件後發現，在鼻胃喉中抽取的液體酸鹼度與胃液吻合，但上載到系統的鼻胃喉X光影像懷疑未有被妥善跟進，因此未有發現鼻胃喉位置偏離。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，會成立根源分析委員會詳細了解事件成因，八個星期內向醫管局總辦事處提交報告。