23歲男學生城大食堂偷竊再襲警　官斥目無法紀判囚25星期5天

一名23歲男學生涉嫌在城大校園食堂，因聲浪問題襲擊一名研究員，並偷去對方的錢包。當警員到場調停事件時，他又再施襲。男生早前承認普通襲擊、盜竊及襲警等共6罪，今（30日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官斥被告目無法紀，判他入獄25星期5天。

23歲被告王浩宇，報稱為學生。他承認盜竊、傷人罪、襲警、刑事毁壞及兩項普通襲擊罪。首4項控罪指，被告於2025年3月31日，分別在香港城市大學中國銀行(香港)綜合樓5樓城大食坊，和香港城市大學楊建文學術樓3樓邵逸夫圖書館內，襲擊黃姓女子及夏姓男子。被告亦被控同日，在城大食坊偷竊屬於黃的財產，包括一張香港身份證、6張銀行卡、一張八達通、一張門禁卡、兩張會員卡及現金970港元；在城大食坊非法及惡意傷害一名胡姓男子。

至於襲警及刑事毁壞罪方面，被告被控於2025年3月31日，在香港城市大學楊建文學術樓3樓邵逸夫圖書館內，襲擊兩名警務人員，期間無損壞屬於香港警察的一部隨身攝錄機。同意案情指，當日被告跟鄰桌的黃姓女事主，因手機音量起爭執。被告襲擊黃。黃離開時遺下銀包，被告於是從銀包盜取財物。姓胡男子嘗試截停被告，卻遭被告襲擊。兩名警員其後到場，被告再襲擊他們，又奪走其中一人的隨身攝錄機掟落地。他事後逃走。一名夏姓男子企圖截停，期間遭被告襲擊。

案件編號：WKCC 1415/2025