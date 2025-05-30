城巴開篷觀光巴士增至18輛　各旅遊路線端午長假加逾100班次

城巴旗下旅遊品牌「觀光城巴」今日(30日)推出第18輛開篷觀光巴士「光影香江」，預告將在內地端午節長周末、即明日起一連3日(5月31日至6月2日)，行駛多條開篷巴士路線，包括「H3/H4海岸之旅」，帶領旅客前往赤柱和海洋公園。同時，觀光路線、口岸路線及城巴機場快線，將於長假期間提供逾100班額外班次。

為縮短旅客在內地端午長假的候車時間，觀光城巴將在「H1懷舊之旅」中環（天星碼頭）巴士站實施特別的人流管理措施。其中，巴士站首次設立「巴士付費區」，乘客可通過設置於巴士站的閘機提前繳付車費，進入付費區後即可登上開篷巴士。城巴表示，隨着車隊規模擴大，觀光開篷巴士路線於高峰時段，提供最密每7分鐘的班次。

此外，城巴亦將在端午長假期間加大各旅遊相關路線運力，觀光路線、口岸路線及城巴機場快線將提供超過100班額外班次，城巴已預留額外人手及後備車輛隨時候命，並根據需要適時加強各路線服務。城巴表示，自去年11月創立「觀光城巴」以來，已迎來近50萬名旅客；而在剛過去的內地五一長假，觀光城巴各路線共錄得逾3萬名乘客，較去年同期增長3倍。