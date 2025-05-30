老奉衝燈逆線成習慣　遲早累街坊炒鑊杰撻撻

《東呼即應》近日發現網上流傳多段行車記錄儀片段，揭露香港馬路亂象叢生，令人震驚。根據網上廣傳的其中一條影片顯示，在元朗安寧路的一輛黑色七人車，為了超車竟不顧對向車流，逆線行駛，險象環生。行車記錄儀清楚拍下該車無視交通標示，強行爬頭，迫使周邊車輛緊急煞車。

另有行車記錄儀片段顯示，一輛貨車在馬路中央逆線停泊，車頭與正常車流方向相反，儼然「櫼頭倒腳」。片段中，貨車車身並無明顯損壞，排除撞車導致亂泊的可能性，令人對司機技術或心態存疑。此等行為不僅擾亂交通秩序，更為道路安全埋下隱患。貨車逆線停泊屬極高風險行為，因其體積龐大，容易阻礙後方車流，增加追尾或碰撞意外的機會。

一般而言，馬路上逆線行車可被控危險駕駛，第374章《道路交通條例》第37條「危險駕駛」，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰款2.5萬元及監禁3年。

更令人震驚的是一段十字路口片段，一輛私家車在紅燈亮起時無視警示，加速衝過路口。幸好對向車流未有車輛快速駛出，否則後果不堪設想。衝紅燈是香港交通意外的主要成因之一，尤其在繁忙路口，極易導致嚴重傷亡。這些違規行為嚴重威脅道路安全，香港馬路若持續縱容這些司機，恐釀成悲劇。