落雨水浸濕腳染丹毒可致命　港人咁做可自保

近日深圳一名男子在水浸期間涉水而行，濕腳焗了一整天未有處理，翌日高燒至攝氏40度，小腿紅腫疼痛，幸好及時送院檢查，否則可能因丹毒致命。有皮膚科專科醫生向《東呼即應》表示，丹毒是一種由細菌引發的急性皮膚感染，患者會感到灼熱疼痛，甚至出現發燒、發冷等症狀，嚴重可致水泡、壞死，甚至敗血性休克。有專家則分享下雨濕鞋速乾大法，在工作地方預備廚房紙巾、吸收力高的純棉、微纖維毛巾，將毛巾塞入鞋筒並按壓鞋面吸走水珠濕氣；風筒使用冷風乾鞋，以免皮鞋變形、龜裂。

香港夏季雨水頻繁，鞋襪濕透不僅令人不適，更可能引發嚴重健康問題。皮膚科專科醫生顏佩欣表示，丹毒由細菌引起的急性皮膚感染，主要影響皮膚表層同淺層淋巴系統，患處會出現鮮紅色紅斑，邊界分明，微微凸起，患者會感到灼熱同疼痛，初期紅斑會迅速擴大，伴隨發燒、發冷、頭痛或關節痛等症狀。她又指，丹毒通常透過皮膚傷口入侵，若鞋襪長期濕透，特別是雨水或不潔水，會增加細菌和真菌孳生風險，嚴重可導致水泡或皮膚壞死，部分患者甚至有敗血性休克或壞死性筋膜炎風險，後果可大可小。

顏佩欣續指，患有濕疹、腳癬、糖尿病、長期病患或酗酒人士，由於皮膚屏障較弱，特別容易受感染。她建議，市民外出時應避免穿露趾鞋或拖鞋，改穿襪和密頭鞋保護雙腳。若鞋襪濕透，應盡快更換或弄乾，不要濕腳太久，一旦皮膚出現紅腫、灼熱或刺痛，必須即刻求醫。治療方面，顏稱丹毒患者一般需接受抗生素治療，但腫脹可能需時消退，復發風險亦高，需格外小心。

要快速乾鞋，U2U專業洗鞋技術團隊表示，使用風筒乾鞋時需保持10至15厘米距離，並選用冷風模式，不要用熱風長時間直吹，熱風容易導致皮鞋變形或龜裂，尤其是高跟鞋、麂皮或絨面鞋等脆弱材質，比較「怕水 怕熱 怕刮」，不建議使用熱風或烘乾機處理。

團隊又稱，在沒有任何設備下，快速乾鞋最安全的方法是使用吸水力強的廚房紙巾或純棉、微纖維毛巾。首先將毛巾包着鞋子或將毛巾塞入鞋筒保持鞋型，輕輕按壓鞋面吸走水珠及濕氣，鞋底、鞋舌及鞋邊亦需徹底擦乾，重複步驟直至無水滲出。至於不少人愛用報紙吸乾鞋的水分，團隊呼籲勿用報紙，因油墨可能掉色，損壞鞋面。

團隊建議，上班族可於工作地點備妥吸水紙巾及毛巾，隨時應對水浸情況，雖然紙巾陰乾耗時較長，但適用於各種鞋款，且不會損壞鞋材，屬最穩妥的方法。