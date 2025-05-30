18歲男中學生染肺結核　沒如期治療　防護中心發強制隔離令

18歲男中學生感染肺結核。衞生署衞生防護中心今日(30日)表示，病人在醫院主診醫生不建議的情況下自行出院，並沒有如期繼續到胸肺科診所接受治療，考慮到對公共衞生構成威脅，中心今日向病人發出強制隔離令，並已將病人帶到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

中心在本月14日接獲伊利沙伯醫院通報，指一名18歲過往健康良好的男中學生於本月13日因氣促、長期咳嗽、痰中帶血、發燒及消瘦到該醫院求診，並於同日入院接受治療。他的痰液樣本經測試後證實感染結核桿菌。病人未有按「香港兒童免疫接種計劃」的建議接種卡介苗疫苗。

病人於周日(25日)在醫院主診醫生不建議的情況下自行出院。由於病人需要繼續接受全監督藥物治療，他被轉介至中心的胸肺科診所跟進。病人於周一(26日)曾到過胸肺科診所求診及接受一次抗結核藥物治療，但其後沒有如期繼續到診所接受治療。胸肺科診所醫護人員多次勸告該病人和其家人持續藥物治療的重要，並考慮到病人只曾接受短暫抗結核藥物治療，停止治療會令感染情況惡化及增加傳播風險，並有機會衍生抗藥性結核桿菌，對公共衞生構成威脅。中心今日向病人發出強制隔離令，並已將病人帶到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

中心正為該病人就讀學校的老師、職員和同級學生安排篩查，暫時沒有發現其他感染個案。