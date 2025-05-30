端午假遇六一兒童節　多地發展親子遊吸客

今年端午小長假恰逢六一國際兒童節，親子家庭成為出行主力軍，多樣親子活動需求熱度明顯增加，短途遊、民俗體驗遊熱度持續上升。天津、江西等地的清涼遊、鄉村遊成為眾多遊客假期出行的熱門選擇，湖北武漢等多地景區也舉辦慶節活動，讓市民和遊客體驗端午文化和紀念投江身死的楚國詩人屈原。

周六（31日）是端午節，內地連放3日假期，本地遊、周邊遊的短期度假和民俗體驗受遊客青睞。湖北武漢東湖聽濤景區屈原紀念館當日將舉行端午禮樂大典，30多名楚劇院演員依《周禮》古制行端午祭祀大典，用華夏禮樂儀式紀念屈原。有旅遊平台發布數據顯示，北京、廣東深圳和廣州等地遊客喜愛搜索親子活動，博物館、研學基地營、親子龍舟賽等都是人氣活動。

端午節將至，廣府地區的「龍船景」通過村與村之間的龍船互訪交流，增進兄弟村友誼，其中廣州市程界西村周四（29日）在雨中展開龍舟景活動。同日，福建福州市也舉行龍舟賽，民眾坐在漁船上觀賽，氣氛熱烈；重慶市巴南區則有公益機構為特殊學校師生舉行畫糖畫、製作端午香囊等活動，體驗傳統文化魅力；重慶市內亦有50多名大學生到訪社區，陪老人一起包糉迎接端午。