大欖隧道政府收回營運　早上5時實施易通行

政府今日(31日)零時起收回大欖隧道，大欖隧道將短暫停止運作約5分鐘，以更新收費設施；0時10分至0時20分，大欖隧道行政大樓內的運輸署牌匾揭幕；其後至凌晨3時，將暫時使用原有收費方式，即人手或「快易通」收費。凌晨3時至5時，隧道將全線封閉以進行轉換工程，並於清晨5時重開及實施「易通行」不停車繳費服務，所有人手及「快易通」收費通道將會取消。往市區方向的收費廣場將調整至3條行車線；往元朗方向則調整至4條行車線。

為配合實施「易通行」，大欖隧道一帶將由今日凌晨1時起，分階段實施臨時交通及運輸安排。凌晨1時至3時，收費廣場及所有經青朗公路前往大欖隧道的支路，會分階段封閉部分行車線。凌晨3時至5時，大欖隧道和所有支路入口將全線封閉，駕駛人士需改用屯門公路，部分通宵巴士路線要改路行駛。運輸署呼籲駕駛人士及市民留意交通安排，預先規劃行程。

運輸署早前公布，大欖隧道由今日0時0分起，私家車和電單車將實施分時段收費。私家車於星期一至六繁忙、一般和非繁忙時段的收費，分別為45元、30元和18元，星期日及公眾假期全日劃一為18元；電單車各時段收費為私家車的40%，介乎7.2元至18元。至於的士及其他商用車（例如貨車、巴士等）則維持所有日子固定收費，的士28元、其他商用車43元。所有車種的新收費均較現時收費為低，減幅介乎22%至80%不等。